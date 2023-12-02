УЄФА забув про росію: Ліга націй пройде без рф

У європейському футболі не поспішають повертати росію

У суботу, 2 грудня, стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не включив збірну росії до учасників жеребкування Ліги націй. До речі, цього дня відбудеться жеребкування основного раунду чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу УЄФА. Таким чином, команда росії не буде представлена в розіграші Ліги націй сезону 2024/25.

У наступній Лізі націй-2024/25 братимуть участь 54 збірні. Турнір є частиною європейського відбору на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Додамо, що це стане четвертим розіграшем трофея. Раніше у турнірі перемагали Португалія, Італія та Нідерланди.

Нагадаємо, у лютому 2022 року УЄФА та Міжнародна федерація футболу (ФІФА) усунули всі російські клуби та збірні від участі у міжнародних матчах. Нещодавно УЄФА зробив спробу повернути росію в міжнародний футбол, допустивши до змагань юнацькі збірні U-17 (жіночу та чоловічу, — Ред.). Однак після бойкоту кількох європейських команд Союз скасував своє рішення.