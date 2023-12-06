"Все решено": у Зеленского выбрали нового главу украинского футбола

Экс-форвард уверен, что все заранее решили политики

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля принял решение не баллотироваться в президенты Украинской ассоциации по футболу. По словам известного спортсмена, он не видит в этом смысла.

Зозуля считает, что следующим главой УАФ будет Андрей Шевченко. Об этом воспитанник киевского "Динамо" сообщил "Клубу диванных критиков".

"Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой – Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, не по футболу. Но мне дали понять, что все уже решено – президентом УАФ делают Шевченко. Все-таки понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними – Офис Президента. Кстати, голосование закрытое. Интересно – почему?", ― спрашивает Зозуля.

Футболист заявил, что не собирается быть техническим кандидатом. Поэтому он не баллотировался в президенты ассоциации. Но он не отказался от этой идеи, а лишь поставил ее паузу и рассказал почему.

"Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее. Я плохо представляю, как Шевченко собирается руководить нашим футболом. Из Лондона? И очень любопытно, какой будет его команда. Люди, которых ему назначат сверху, или снова итальянцы? Понятно, что руководить будут другие, а он будет только торговать лицом", ― сказал Зозуля.

Для справки: выборы президента УАФ должны состояться 25 января 2023 года. Голосование пройдет в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола.

Роман Зозуля не в первый раз критикует Шевченко. Ранее "Телеграф" писал, что экс-футболист "Днепра" и "Динамо" жестко прошелся по "Шеве" и назвал его "латентной ватой".