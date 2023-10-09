В УАФ продолжаются попытки переворота: эксрегионал Межейко требует отстранить от должности первого вице-президента УАФ Демьяненко

Запорожская областная футбольная ассоциация обвинила Демьяненко в якобы вмешательстве в их внутренние дела

В Украинской ассоциации футбола и дальше продолжаются попытки переворота. Об этом свидетельствует переписка, обнародованная бывшим журналистом Константином Андриюком между первым вице-президентом УАФ Анатолием Демьяненко и Запорожской футбольной ассоциацией, возглавляемой бывшим регионалом Виктором Межейко.

Так, Демьяненко обратился в Запорожскую областную ассоциацию футбола с просьбой информировать о заседания руководящих органов, связанных со созывом вне очереди Конгресса УАФ. Он также информировал, что согласно решению Исполкома УАФ, выборы в УАФ должны пройти после отмены в Украине действия режима военного положения. В ответ Запорожская областная футбольная ассоциация обвинила Демьяненко в якобы вмешательстве в их внутренние дела как общественной организации и заявила о требовании отстранения Демьяненко. Дело в том, что в отдельных региональных ассоциациях в последнее время прошли заседания их руководящих органов, и те якобы принимают решение о необходимости созыва внеочередного Конгресса УАФ с целью перевыборов президента Ассоциации Андрея Павелко. Все это происходит, по словам футбольного журналиста Михаила Спиваковского, руками "агентов влияния", которые "системно работают и объезжают руководителей областных организаций футбольной ассоциации".

"Что должно произойти, чтобы сейчас состоялись перевыборы президента УАФ? 3/4 очагов нашего футбольного сообщества, коллективные члены должны проявить свою волю для созыва внеочередного исполкома УАФ, на котором будет назначена дата конгресса. Насколько я знаю, сейчас есть несколько агентов влияния, которые есть системно работают, путешествуют по нашей карте и обрабатывают эти 3/4. После этого будут выборы. Мы понимаем, что есть такая (если она уже сейчас в таком статусе) безальтернативная фигура", — сказал Спиваковский.

Спиваковский также заявлял, что все эти процессы проходят с целью продвижения в кресло руководителя УАФ советника президента Владимира Зеленского Андрея Шевченко. Кроме того, Павелко предлагали уступить Шевченко должность и за это обещали "выпустить из СИЗО на следующий же день". Поэтому переписка между первым вице-президентом УАФ Анатолием Демьяненко и Запорожской футбольной ассоциацией, возглавляемой бывшим регионалом Виктором Межейко, по вопросам попыток организовать в УАФ перевыборы вопреки решению исполкома УАФ, фактически подтверждает описанные Спиваковским процессы.

Напомним, что именно запорожская областная футбольная ассоциация Межейко в конце прошлого года выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в президенты УАФ. Однако тогда возник репутационный скандал, поскольку Межейко является представителем бывшей Партии Регионов и был осужден за разгон Майдана. Соответственно, документы о выдвижении им Шевченко были отозваны.

Также напомним, что президенту УАФ Андрею Павелко во Львове была избрана мера пресечения в виде ареста по делу строительства завода по производству искусственной футбольной травы. Произошло это после неудачной попытки организации переворота в УАФ в декабре прошлого года.