В УАФ тривають спроби перевороту: ексрегіонал Межейко вимагає відсторонити від посади першого віцепрезидента УАФ Дем'яненка

Запорізька обласна футбольна асоціація звинуватила Дем'яненка у нібито втручанні в їх внутрішні справи

В Українській асоціації футболу й надалі тривають спроби перевороту. Про це свідчить листування, оприлюднене колишнім журналістом Костянтином Андріюком між першим віцепрезидентом УАФ Анатолієм Дем'яненко та Запорізькою футбольною асоціацією, яку очолює колишній регіонал Віктор Межейко.

Так, Дем'яненко звернувся до Запорізької обласної асоціації футболу з проханням інформувати про засідання керівних органів, пов'язаних зі скликанням позачергово Конгресу УАФ. Він також інформував, що згідно з рішенням Виконкому УАФ вибори в УАФ мають пройти після скасування в Україні дії режиму воєнного стану. У відповідь Запорізька обласна футбольна асоціація звинуватила Дем'яненка у нібито втручанні в їх внутрішні справи як громадської організації та заявила про вимогу відсторони Дем'яненка. Річ у тім, що в окремих регіональних асоціаціях протягом останнього часу пройшли засідання їх керівних органів, і ті нібито приймають рішення про необхідність скликання позачергового Конгресу УАФ з метою перевиборів президента Асоціації Андрія Павелка. Все це відбувається, за словами футбольного журналіста Михайла Співаковського, руками "агентів впливу", що "системно працюють та об'їжджають очільників обласних осередків футбольної асоціації".

"Що має статися, щоб зараз відбулися перевибори президента УАФ? 3/4 осередків нашої футбольної спільноти, колективних членів мають виявити свою волю для скликання позачергового виконкому УАФ, на якому буде призначена дата конгресу. Наскільки я знаю, зараз є декілька агентів впливу, які системно працюють, мандрують по нашій мапі та обробляють ці 3/4. Після цього будуть вибори. Ми розуміємо, що є така (якщо вона є вже зараз в такому статусі) безальтернативна фігура", – сказав Співаковський.

Співаковський також заявляв, що всі ці процеси відбуваються з метою просування в крісло керівника УАФ радника президента Володимира Зеленського Андрія Шевченка. Крім того, Павелку пропонували поступитися Шевченку посадою і за це обіцяли "випустити з СІЗО наступного ж дня". Тому листування між першим віцепрезидентом УАФ Анатолієм Дем'яненко та Запорізькою футбольною асоціацією, яку очолює колишній регіонал Віктор Межейко, з питань спроб організувати в УАФ перевибори всупереч рішенню виконкому УАФ, фактично підтверджує описані Співаковським процеси.

Нагадаємо, що саме запорізька обласна футбольна асоціація Межейко наприкінці минулого року висунула Андрія Шевченко кандидатом на посаду президента УАФ. Однак, тоді виник репутаційний скандал, оскільки Межейко є представником колишньої "Партії Регіонів" та був засуджений за розгін Майдану. Відповідно документи про висування ним Шевченко були відкликані.

Також нагадаємо, що президенту УАФ Андрію Павелко у Львові було обрано запобіжний захід у вигляді арешту у справі будівництва заводу з виробництва штучної футбольної трави. Сталося це після невдалої спроби організації перевороту в УАФ у грудні минулого року.