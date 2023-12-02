Евро-2024: с кем сыграет сборная Украины, если выйдет на турнир

Главный футбольный турнир 2024 года пройдет в Германии

В субботу, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) в Эльбской филармонии состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2024. Сборная Украины не сумела выйти на Евро через групповой этап, однако может попасть на турнир через стыковые матчи, которые состоятся в марте 2024 года.

По итогам жеребьевки в случае выхода на ЧЕ-2024 сборная Украины попадет в группу Е, где сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии. Об этом сообщает "Телеграф".

Во время жеребьевки команды были распределены на 6 групп по 4 сборных в каждой. Сборная Германии (хозяйка турнира) автоматически попала в квартет А.

Результаты жеребьевки Евро-2024

Результаты жеребьевки Евро-2024

Группа A: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.

Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия.

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель пути А (Польша, Уэльс, Финляндия, Эстония).

Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель пути B (Израиль, Босния и Герцеговина, Украина, Исландия).

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель пути С (Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург).

Состав корзин перед жеребьевкой Евро-2024

Сборная Украины сыграет на Евро-2024 , если выиграет путь B - победитель мини-турнира посеян в 4 корзину

Напомним, сборная Украины по итогам скандального матча с Италией (0:0) завершила групповую стадию отбора Евро-2024 на 3-м месте (на ЧЕ вышли две лучшие команды из группы, — Ред.).

Благодаря высокому рейтингу в Лиге наций Сине-желтые получили второй шанс отобраться на чемпионат Европы через раунд плей-офф. Украинские футболисты выступят в "стыках" в пути B. В полуфинале квалификации украинцы сыграют против команды Боснии и Герцеговины. Победитель нашей пары выйдет в финал отбора, где встретится в борьбе за путевку на ЧЕ с победителем матча Израиль — Исландия. Полуфинал и финал квалификации запланированы на 21 и 26 марта 2024 года.