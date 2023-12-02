Евро-2024: с кем сыграет сборная Украины, если выйдет на турнир
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Главный футбольный турнир 2024 года пройдет в Германии
В субботу, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) в Эльбской филармонии состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2024. Сборная Украины не сумела выйти на Евро через групповой этап, однако может попасть на турнир через стыковые матчи, которые состоятся в марте 2024 года.
По итогам жеребьевки в случае выхода на ЧЕ-2024 сборная Украины попадет в группу Е, где сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии. Об этом сообщает "Телеграф".
Во время жеребьевки команды были распределены на 6 групп по 4 сборных в каждой. Сборная Германии (хозяйка турнира) автоматически попала в квартет А.
Результаты жеребьевки Евро-2024
Группа A: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.
Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия.
Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия.
Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель пути А (Польша, Уэльс, Финляндия, Эстония).
Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель пути B (Израиль, Босния и Герцеговина, Украина, Исландия).
Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель пути С (Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург).
Состав корзин перед жеребьевкой Евро-2024
Напомним, сборная Украины по итогам скандального матча с Италией (0:0) завершила групповую стадию отбора Евро-2024 на 3-м месте (на ЧЕ вышли две лучшие команды из группы, — Ред.).
Благодаря высокому рейтингу в Лиге наций Сине-желтые получили второй шанс отобраться на чемпионат Европы через раунд плей-офф. Украинские футболисты выступят в "стыках" в пути B. В полуфинале квалификации украинцы сыграют против команды Боснии и Герцеговины. Победитель нашей пары выйдет в финал отбора, где встретится в борьбе за путевку на ЧЕ с победителем матча Израиль — Исландия. Полуфинал и финал квалификации запланированы на 21 и 26 марта 2024 года.