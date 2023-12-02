Євро-2024: з ким зіграє збірна України, якщо вийде на турнір

Головний футбольний турнір 2024 року пройде у Німеччині

У суботу, 2 грудня, у Гамбурзі (Німеччина) в Ельбській філармонії відбулося жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи-2024. Збірна України не зуміла вийти на Євро через груповий етап, проте може потрапити на турнір через стикові матчі, що відбудуться у березні 2024 року.

За підсумками жеребкування у разі виходу на ЧЄ-2024 збірна України потрапить до групи Е, де зіграє проти Бельгії, Румунії та Словаччини. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час жеребкування команди були розподілені на 6 груп по 4 збірній у кожній. Збірна Німеччини (господиня турніру) автоматично потрапила до квартету А.

Результати жеребкування Євро-2024

Результати жеребкування Євро-2024

Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія.

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія.

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, переможець шляху А (Польща, Вельс, Фінляндія, Естонія).

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, переможець шляху B (Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Україна, Ісландія).

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, переможець шляху С (Грузія, Греція, Казахстан, Люксембург).

Склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2024

Збірна України зіграє на Євро-2024, якщо виграє шлях B — переможець міні-турніру посіяний у 4 кошик

Нагадаємо, збірна України за підсумками скандального матчу з Італією (0:0) завершила групову стадію відбору Євро-2024 на 3-му місці (на ЧЄ вийшли дві кращі команди з групи, — Ред.).

Завдяки високому рейтингу в Лізі націй Синьо-жовті здобули другий шанс відібратися на чемпіонат Європи через раунд плей-оф. Українські футболісти виступлять у "стиках" у шляху B. У півфіналі кваліфікації українці зіграють проти команди Боснії та Герцеговини. Переможець нашої пари вийде у фінал відбору, де зустрінеться у боротьбі за путівку на ЧЄ із переможцем матчу Ізраїль – Ісландія. Півфінал та фінал кваліфікації заплановано на 21 та 26 березня 2024 року.