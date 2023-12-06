"Все вирішено": у Зеленського обрали нового голову українського футболу

Екс-форвард упевнений, що все заздалегідь вирішили політики

Колишній нападник національної збірної України з футболу Роман Зозуля вирішив не балотуватися у президенти Української асоціації з футболу. За словами відомого спортсмена, він не бачить у цьому сенсу.

Зозуля вважає, що наступним головою УАФ буде Андрій Шевченко. Про це вихованець київського "Динамо" повідомив "Клуб диванних критиків".

"Звичайно, я хотів йти на вибори. Навіть знайшов однодумців, які могли б стати моєю командою – Левченко, Худжамов, поверхово з Федецьким говорили та ще з кількома людьми, не з футболу. Але мені дали зрозуміти, що все вже вирішено – президентом УАФ роблять Шевченка. Всі ж розуміють, хто це робить. Голосують регіональні асоціації, але за ними стоять губернатори, а за ними – Офіс Президента. До речі, голосування закрите. Цікаво – чому?", — запитує Зозуля.

Футболіст заявив, що не має наміру бути технічним кандидатом. Тому він не балотувався у президенти асоціації. Але він не відмовився від цієї ідеї, а лише поставив її паузу та розповів чому.

"Думаю, Шевченко довго не протягне. А на чесних виборах моя програма і команда будуть сильніші. Я погано уявляю, як Шевченко збирається керувати нашим футболом. З Лондона? І дуже цікаво, якою буде його команда. Люди, яких йому назначать зверху, чи знову італійці? Зрозуміло ж, що керувати будуть інші, а він буде лише торгувати обличчям", ― сказав Зозуля.

Для довідки: вибори президента УАФ мають відбутися 25 січня 2023 року. Голосування пройде у рамках Конгресу Української асоціації футболу.

Роман Зозуля не вперше критикує Шевченка. Раніше "Телеграф" писав, що ексфутболіст "Дніпра" та "Динамо" жорстко пройшовся по "Шеві" і назвав його "латентною ватою".