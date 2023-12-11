"Маленький клуб розтрощив "Барселону" в гостях": легенда футболу захоплений "Жироною" Довбика та Циганкова

"Жирона" в каталонському дербі обіграла "Барселону" та очолила Ла Лігу

Легендарний англійський футболіст, а нині футбольний експерт Гарі Лінекер не пройшов повз історичну перемогу "Жирони" над "Барселоною" (4:2) у Ла Лізі сезону 2023/24. За "Жирону" знову гольовими діями відзначилася українська пара гравців — Віктор Циганков та Артем Довбик.

У матчі 16-го туру іспанської першості "Жирона" вперше в історії перемогла "Синьо-гранатових", захопивши футбольний світ, зокрема Лінекера. Відповідний пост англієць опублікував у своєму мікроблозі в Twitter.

"О боже! Маленька "Жирона" обіграла в гостях "Барселону" і лідирує в Ла Лізі з 2-очковим відривом. Ось це сюжет!" — написав Лінекер, який колись захищав кольори каталонського суперклубу.

Зазначимо, Довбик та Циганков взяли участь у першому взятті воріт. Віктор віддав гольову передачу, а Артем у дотик переправив м’яч прямо у кут воріт.

Відеоогляд матчу "Барселона" — "Жирона"

Нагадаємо, нещодавно Циганков забив важливий гол за "Жирону" та допоміг клубу взяти очки у грі з "Атлетіком" (Більбао). Раніше повідомлялося, що Довбик своєю грою зацікавив мадридський "Атлетіко", який вважається третім клубом в Іспанії.