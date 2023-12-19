Роналду, Ібрагімович та Левандовські: Довбик опинився в компанії зірок футболу (відео)

Українець увійшов у історію іспанського футболу

У понеділок, 18 грудня, "Жирона" приймала "Алавес" у рамках матчу 17-го туру Ла Ліги сезону 2023/24. Напередодні "Жирона" розтрощила "Барселону" (4:2) у чемпіонаті Іспанії.

Зустріч, яка проходила у Жироні на стадіоні "Монтіліві", завершилася з рахунком 3:0. Про це повідомляє "Телеграф". За підсумками цього поєдинку український форвард каталонців Артем Довбик опинився у топ 10 бомбардирів Ла Ліги, які швидше за інших забили 10 голів у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, передає OptaJose.

Артем забив переможний гол у ворота "Алавеса" вже на 23-й хвилині, опинившись на добиванні в потрібному місці у потрібний час. У другому таймі нападник збірної України оформив дубль, реалізувавши пенальті. Ще один м’яч у ворота гостей забив Порту.

Таким чином, Довбик забив 10 голів у Ла Лізі у 16 матчах. Завдяки цьому він потрапив до рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонату, які швидше за інших забили 10 голів у Ла Лізі у 21-му столітті. Артем разом із Джузеппе Россі розташувався на 8-9 позиції в даному топі. Перше та друге місця в рейтингу посідають Роберт Левандовскі та Джуд Беллінгем. Також у списку перебувають Кріштіану Роналду та Златан Ібрагімович.

Раніше повідомлялося, що мадридський "Атлетіко" цікавиться Довбиком. Крім того, Артем зацікавив одразу три топклуби з Італії.