Форвард збірної України потрапив на радари трьох топ-клубів

Українець блискуче виступає у чемпіонаті Іспанії

Нападник "Жирони" та збірної України Артем Довбик своєю грою в Ла Лізі привернув увагу одразу кількох команд із Серії А. Напередодні Довбик забив гол у ворота "Барселони" (4:2).

Про це повідомляє ElGolDigital. За інформацією джерела, найбільший інтерес до українця приписують міланському "Інтеру".

За інформацією джерела, Нерадзуррі вже кілька місяців стежать за нападником та готові заплатити за нього кругленьку суму. Крім того, форвардом "Жирони" цікавляться "Рома" та "Ювентус". Зазначається, що Довбик може замінити в Римі Ромелу Лукаку, а в Турині Душана Влаховича, який не влаштовує босів клубу.

Також джерело стверджує, що "Жирона" цілком може зберегти Довбика та інших зірок команди. Ключем для цього стане вдалий виступ у другій половині сезону Ла Ліги 2023/24 та вихід команди у Лігу чемпіонів.

Зазначимо, 26-річний українець у поточній кампанії провів 19 матчів за "Жирону", записавши у свій актив 9 голів та 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Довбик зацікавив мадридський суперклуб.

Нагадаємо, нещодавно Довбик допоміг "Жироні" обіграти "Осасуну" (4:2).