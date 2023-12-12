Ердоган лютує: у Туреччині побили футбольного арбітра (відео)

У Туреччині фанати часом не стримують емоцій

Після закінчення матчу "Анкарагюджю" — "Різеспор" (1:1) президент господарів Фарук Коджі напав на головного суддю поєдинку. Нещодавно у Запоріжжі сталася масова бійка на футбольному полі.

Гра закінчилася з рахунком 1:1, а обидві команди догравали зустріч не в повних складах через вилучення. Про це повідомляє "Телеграф".

Після того, як головний арбітр зустрічі Халіл Умут Мелер дав фінальний свисток, на поле вибіг президент "Анкарагюджю" разом з іншими фанатами. Фарук завдав кулаком удару по обличчю рефері, після чого той упав. Потім суддю добивали ногами.

Усі матчі чемпіонату Туреччини призупинено до подальшого повідомлення. Справа дійшла навіть до президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

"Я засуджую напад на суддю Халіла Умута Мелера після матчу "Анкарагюджю" — "Різеспор", зіграного ввечері, і бажаю йому якнайшвидшого одужання.

Спорт – це мир та братерство. Спорт несумісний із насильством. Ми ніколи не дозволимо насильства у турецькому спорті”, – написав президент Туреччини у Twitter.

Наступного дня стало відомо, що президент "Анкарагюджю" та ще двоє були затримані поліцією, а Умут Мелер, за інформацією турецьких ЗМІ, завершив кар’єру.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масову бійку на полі, яку влаштували футболісти збірної КНДР.

Нагадаємо, футболісти "Шахтаря" та "Дніпра-1" влаштували бійку на футбольному полі.