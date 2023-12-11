Президент УЄФА вирішив піти стопами Путіна

Глава європейського футболу вирішив "обнулити" свій термін

Чинний президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін хоче внести поправки до Статуту організації, щоб балотуватися на четвертий термін та продовжити свою владу. Напередодні УЄФА випадково підіграв Росії.

Про плани щодо "обнулення" президентського терміну Чеферіна повідомляє Daily Mail. За інформацією джерела, словенський юрист Чеферін хоче піти на 4-й термін і керувати Союзом до 2031 року. Для цього він проведе голосування на Конгресі в Парижі, де йому необхідно набрати 28 з 55 голосів.

Проти Чеферіна у цьому питанні рішуче виступає член виконавчого комітету УЄФА та колишній директор "Манчестер Юнайтед" Девід Гілл. Він зазначив, що це нововведення "ризикує повернути УЄФА до поганих старих часів футбольного управління Мішеля Платіні". Крім того, Гілл вважає цю поправку недемократичною, а також такою, що не відповідає інтересам футболу.

Нагадаємо, Чеферіна було обрано президентом УЄФА у 2016 році, він замінив відстороненого через корупцію Платіні. Словенець керував європейським футболом протягом 2,5 років, коли на посаді мав залишатися Платіні, а потім був двічі переобраний – у 2019 та 2023 роках. Примітно, що сам Чеферін встановив ліміт у три чотирирічні терміни у керівництві УЄФА.

Бажання Чеферіна "обнулити" президентський термін нагадало користувачам мережі "обнулення Путіна" у 2020 році. Після пропозиції депутата від "Єдиної Росії" Валентини Терешкової були ухвалені поправки до конституції РФ, згідно з якими чинний президент Росії Володимир Путін може залишатися при владі аж до 2036 року.

У мережі жартують про "обнулення Чеферіна"

Раніше повідомлялося, що Чеферін потрапив у скандал через те, що у неформальній обстановці заявив, що хоче бачити Італію на чемпіонаті Європи-2024. У битві за путівку на Євро-2024 з українцями італійці досягли прийнятного результату (0:0) завдяки помилці рефері, який у компенсований час не поставив пенальті за порушення на Михайлі Мудрику. Примітно, що пізніше глава УЄФА заявив, що хоче побачити на ЧЄ збірну Боснії та Герцеговини, яка дісталася українцям у стиковому раунді.