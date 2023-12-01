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УЄФА знову "підіграв" росії? Після матчу єврокубку за участю "Зорі" стався конфуз (фото)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Команда програла та залишила єврокубки Новина оновлена 01 грудня 2023, 10:31
Команда програла та залишила єврокубки. Фото ФК Зоря

Помилку спробували оперативно усунути

Європейський футбольний союз (УЄФА) опинився у новому скандалі, пов’язаному з Україною. Після безглуздого висловлювання президента організації Александера Чеферіна про нашу збірну "відзначилася" і офіційна сторінка УЄФА в соцмережі X (колишній Twitter).

В акаунті з незрозумілих причин вирішили присвоїти луганській "Зорі" емблему російського ЦСКА, пише "Обозреватель". Сталося це під час матчу 5-го туру групового етапу Ліги конференцій між українською командою та бельгійським "Гентом".

Після закінчення зустрічі, яка завершилася перемогою бельгійців із сетом 4:1, на сторінці УЄФА було опубліковано результати всіх матчів. Навпроти "Зорі" чомусь була не її емблема, а емблема клубу з країни-окупанта, який не бере участі в єврокубках через ізоляцію російського футболу.

До речі, на цю помилку швидко відреагували у коментарях, після чого пост було видалено. Цікаво, що у перерві матчу емблему нашого клубу вказували вірно, що сталося згодом – невідомо.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в матчі "Зорі" та "Гента" воротар отримав страшну травму.

Теги:
#УЄФА #ФК Зоря #Курйоз #Ліга конференцій