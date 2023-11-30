Збірна України зберегла позицію у новому рейтингу ФІФА
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Синьо-жовті посідають 12 місце серед представників УЄФА і 22 місце в світі
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) поновила рейтинг національних збірних після міжнародної паузи у листопаді 2023 року. Збірна України в цей період провела два матчі.
Національна команда України зберегла за собою 22 місце у рейтингу ФІФА. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Синьо-жовті у листопаді провели свій останній матч на груповому етапі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти команди Італії (0:0), а також товариський поєдинок проти ФК "Лехія" (2:0), який не враховується ФІФА. У підсумку наша команда з 1553,35 бала займає 22 позицію.
Суперники збірної України у плей-оф відбору Євро-2024 посідають такі місця: Боснія та Герцеговина – 69 (-6 порівняно з попереднім рейтингом), Ізраїль – 75 (-4), Ісландія – 71 (-4).
Рейтинг ФІФА на 30.11.2023
- 1. Аргентина — 1855,20.
- 2. Франція — 1845,44.
- 3. Англія — 1800,05.
- 4. Бельгія — 1798,46.
- 5. Бразилія — 1784,09.
- 6. Нідерланди — 1745,48.
- 7. Португалія — 1745,06.
- 8. Іспанія — 1732,64.
- 9. Італія — 1718,82.
- 10. Хорватія — 1717,57.
- …
- 22. Україна — 1553,35.
Нагадаємо, матч з Італією завершився великим суддівським скандалом через непризначений на Михайлі Мудрику пенальті. Навіть в Італії визнали, що рефері помилився. З усім тим наша команда продовжить кваліфікацію на ЧЄ-2024 через Лігу націй.