Збірна України зберегла позицію у новому рейтингу ФІФА

Синьо-жовті посідають 12 місце серед представників УЄФА і 22 місце в світі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) поновила рейтинг національних збірних після міжнародної паузи у листопаді 2023 року. Збірна України в цей період провела два матчі.

Національна команда України зберегла за собою 22 місце у рейтингу ФІФА. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Синьо-жовті у листопаді провели свій останній матч на груповому етапі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти команди Італії (0:0), а також товариський поєдинок проти ФК "Лехія" (2:0), який не враховується ФІФА. У підсумку наша команда з 1553,35 бала займає 22 позицію.

Суперники збірної України у плей-оф відбору Євро-2024 посідають такі місця: Боснія та Герцеговина – 69 (-6 порівняно з попереднім рейтингом), Ізраїль – 75 (-4), Ісландія – 71 (-4).

Рейтинг ФІФА на 30.11.2023

1. Аргентина — 1855,20.

2. Франція — 1845,44.

3. Англія — 1800,05.

4. Бельгія — 1798,46.

5. Бразилія — 1784,09.

6. Нідерланди — 1745,48.

7. Португалія — 1745,06.

8. Іспанія — 1732,64.

9. Італія — 1718,82.

10. Хорватія — 1717,57.

…

22. Україна — 1553,35.

Нагадаємо, матч з Італією завершився великим суддівським скандалом через непризначений на Михайлі Мудрику пенальті. Навіть в Італії визнали, що рефері помилився. З усім тим наша команда продовжить кваліфікацію на ЧЄ-2024 через Лігу націй.