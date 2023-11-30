Сборная Украины сохранила позицию в новом рейтинге ФИФА

Сине-желтые занимают 12-е место среди представителей УЕФА и 22-е — в мире

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных после международной паузы в ноябре 2023 года. Сборная Украины в этот период провела два матча.

Национальная команда Украины сохранила за собой 22-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сине-желтые в ноябре провели свой последний матч на групповом этапе квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Италии (0:0), а также товарищеский поединок против ФК "Лехия" (2:0), который не учитывается ФИФА. В итоге наша команда с 1553,35 баллов занимает 22-ю позицию.

Соперники сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024 занимают следующие места: Босния и Герцеговина – 69 (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом), Израиль – 75 (-4), Исландия – 71 (-4).

Рейтинг ФИФА на 30.11.2023

1. Аргентина — 1855,20.

2. Франция — 1845,44.

3. Англия — 1800,05.

4. Бельгия — 1798,46.

5. Бразилия — 1784,09.

6. Нидерланды — 1745,48.

7. Португалия — 1745,06.

8. Испания — 1732,64.

9. Италия — 1718,82.

10. Хорватия — 1717,57.

…

22. Украина — 1553,35.

Напомним, матч с Италией завершился большим судейским скандалом из-за неназначенного на Михаиле Мудрике пенальти. Даже в Италии признали, что рефери ошибся. Тем не менее наша команда продолжит квалификацию на ЧЕ-2024 через Лигу наций.