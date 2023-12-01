"Я ніколи не бачив такого": у матчі єврокубка проти Зорі воротар отримав страшну травму (відео)

Травму воротар отримав на рівному місці

У матчі Ліги конференцій між бельгійським "Гентом" та луганською "Зорею" (4:1) воротар господарів поля отримав страшну травму. Поль Нарді у невинній ситуації зламав ногу.

Як заявив після гри наставник "Гента" Хейн Ванхазебрук, для нього епізод став шокуючим. Слова тренера наводить HNL.

"Немає ні ейфорії, ні радості від результату. Це справді безпрецедентно. Нога, яка просто ламається без контакту, я ніколи не бачив такого за 50 років, що я у футболі.

Це не має нічого спільного з його зв’язками чи кісточкою. У нього зламана нога. Лікарі університетської лікарні Гента справді герої, сподіватимемося, що все знову буде добре», – сказав наставник.

Зазначимо, що моторошну травму воротар отримав у момент, коли просто вибивав м’яч. При цьому контакту з іншими гравцями не було.

Після гри бельгійський коментатор Кеннет де Фліґер показав відео з поля. Він також підтвердив, що у футболіста діагностували відкритий перелом.

Зазначимо, що після поразки луганська "Зоря" попрощалася з єврокубками цього сезону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у чемпіонаті України після 15 турів "Зоря" йде в зоні вильоту.