"Зоря" з ганьбою вилетіла з Ліги конференцій (відео)

Луганський клуб без шансів поступився бельгійському колективу

У четвер, 30 листопада, луганська "Зоря" зіграла проти "Гента" у 5-му турі групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Генті (Бельгія) на однойменній арені, завершилася з рахунком 4:1 на користь "Гента". Про це повідомляє "Телеграф".

Гості витримали стартовий тиск "Гента", однак у середині першого тайму пропустили. На 20-й хвилині зустрічі Малік Фофана у сольному проході вийшов на ударну позицію та пробив точно у нижній кут воріт "Зорі".

У другому таймі господарі забили 2 швидкі голи. Спочатку Ноа Фатіга оформив взяття воріт рикошетом від Арсенія Батагова, а ще за кілька хвилин шикарний удар вдався Гіфту Орбану. Бельгійці продовжували тиск, що увінчалося в забитий гол у виконанні Омрі Гандельмана. Під завісу зустрічі Денис Нагнойний ударом із дальньої дистанції оформив гол престижу.

"Гент" – "Зоря" – 4:1

Голи: Фофана (20), Батагов (49, автогол), Орбан (55), Гандельман (75) – Нагнойний (82)

Попередження: Фадіга (28), Юльсагер (92) – Антюх (39), Азіангбе (42)

"Гент": Нарді (Руф, 70), Фортуна (Тіссудалі, 70), Ватанабе, Кандусс (Турунаріга, 46), Фадіга, Гандельман, Кумс (Юльсагер, 59), Фофана (Лага, 71), Геркенс, Орбан, Кейперс

"Зоря": Турбаєвський, Снурніцин, Боль, Жордан, Данченко (Горбач, 32), Батагов, Азіангбе (Нагнойний, 63), Чурко (Мишньов, 83), Антюх (Бугай, 62), Кирюханцев (Алефіренко, 83), Герреро

Статистика матчу "Гент" - "Зоря"

Турнірне становище команд у групі B

Цей результат вивів "Гент" на перше місце у групі B, а от "Зоря" та "Брейдаблік" достроково припинили боротьбу за вихід у плей-оф. Українці та ісландці залишають єврокубки.

Повний відеоогляд матчу "Гент" — "Зоря" буде доступний тут найближчим часом.

Нагадаємо, "Зоря" до цього провела чотири матчі у Лізі конференцій. У першому турі луганці дали бій "Генту" (1:1), а в другому — обіграли в Ісландії "Брейдаблік" (1:0). У 3-му та 4-му турах луганчани були просто знищені "Маккабі" ТА. У Польщі український клуб програв з рахунком 1:3, а в Сербії — з рахунком 2:3.

Додамо, що у чемпіонаті України у луганчан також великі проблеми. Після 15 турів "Зоря" йде в зоні вильоту, маючи три гри у запасі.