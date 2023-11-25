"Зоря" безславно програла "Маккабі" ТА у Лізі конференцій (відео)

Луганський клуб провів невдалу гру

У суботу, 25 листопада, "Зоря" провела гостьовий поєдинок проти "Маккабі" Тель-Авів у рамках перенесеного матчу 3-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Бачка-Тополі (Сербія) на ТСЦ Арені, завершилася з рахунком 3:2 на користь "Маккабі" ТА. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі "господарі" виглядали краще, наслідком чого став гол. На останніх секундах першої половини Еран Захаві перекинув воротаря "Зорі" неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика. На початку другого тайму Дор Перец забив абсурдний гол після відскоку від захисника "Зорі". Ще за 14 хвилин ізраїльський хавбек оформив дубль. Під завісу поєдинку луганці забили гол престижу — Едуардо Герреро засмутив свою колишню команду. За 2 хвилини до закінчення гри Ігор Горбач встановив остаточний рахунок – 3:2.

"Маккабі" Тель-Авів – "Зоря" – 3:2

Голи: Захаві (45+2), Д.Перец (47, 60) – Герреро (71), Горбач (88)

Попередження: Ван Оверем (52) – Жордан (50), Мишньов (65), Боль (91)

"Маккабі" Тель-Авів: Москера – Ревіво, Саборіт, Лукассен (Біттон, 66), А. Коен – Каніховскі (Тургеман, 66), ван Оверем, Д. Перец – Мілсон (Й.Коен, 77), Захаві (Давідзаде, 85), Бітон (Голаса, 77).

"Зоря": Турбаєвський – Снурніцин, Жордан (Боль, 66), Батагов – Чурко (Мишньов, 59), Мічин – Антюх, Алефіренко (Горбач, 59), Нагнойний (Бугай, 81), Кирюханцев (Данченко, 81) – Герреро.

Статистика матчу Маккабі -Зоря

Повний відеоогляд матчу "Маккабі" ТА — "Зоря" буде доступна тут пізніше.

Цей результат значно знизив шанси "Зорі" на вихід у плей-офф ЛК.

Турнірне становище команд у групі B Ліги конференцій

Нагадаємо, УЄФА переніс цю зустріч на нейтральний стадіон з жовтня на листопад через ситуацію в Ізраїлі. До слова, луганський клуб був категорично проти цього.

Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги конференцій "Зоря" зіграла у ЛК 4 матчі. До цього луганський клуб дав бій "Генту" (1:1), у другому турі український клуб насилу зламав опір "Брейдабліка" (1:0), після чого програв "Маккабі" ТА (1:3) у номінально домашньому поєдинку у Любліні (Польща).