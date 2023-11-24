"Маккабі" Тель-Авів — "Зоря": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Український клуб спробує взяти реванш за поразку у Польщі

У суботу, 25 листопада, "Зоря" зіграє ключовий матч групового етапу Ліги конференцій УЄФА проти "Маккабі" Тель-Авів. Ця зустріч мала відбутися ще в жовтні, проте УЄФА переніс гру на листопад через ситуацію в Ізраїлі.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку "Маккабі" Тель-Авів — "Зоря". Гра розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Гра "Маккабі" ТА — "Зоря" відбудеться у місті Бачка-Топола (Сербія) на ТСЦ Арені та несе принципове значення. У разі поразки луганський клуб значно погіршить своє становище у групі, для виходу з якої необхідно потрапити до топ-2. Зазначимо, УЄФА переніс гру на нейтральний стадіон з жовтня на листопад, попри те, що луганський клуб був категорично проти цього.

До речі, букмекери не вірять в український клуб у цьому протистоянні.

Турнірне становище команд у групі B Ліги конференцій

Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги конференцій "Зоря" та "Маккабі" встигли провести по три матчі. Луганчани стартували в ЛК з нічиєї з "Гентом" (1:1), у другому турі український клуб насилу здолав ісландський "Брейдаблік" (1:0), після чого програв "Маккабі" ТА (1:3) у "домашньому" поєдинку в Польщі.