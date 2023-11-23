"Маккабі" ТА — "Зоря": букмекери дали прогноз на перенесений матч Ліги конференцій
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Луганський клуб знову вважається аутсайдером у протистоянні з ізраїльтянами
У суботу, 25 листопада, "Зоря" зіграє перенесений поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА проти "Маккабі" Тель-Авів. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" Тель-Авів — "Зоря".
На думку букмекерів, луганці є аутсайдерами поєдинку. Про це повідомляє Favbet.
На перемогу "Зорі" фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 4,40-5,30. Водночас успіх "господарів" набагато ймовірніший — коефіцієнт 1,65-1,68. Аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги луганчан у 18%, а тель-авівців – у 58%.
Прогноз букмекерів на матч "Маккабі" Тель-Авів — "Зоря"
- Favbet: (перемога "Маккабі" ТА 1,68 — нічия 4,15 — перемога "Зорі" 5,30)
- Bwin: (1,65 — 3,80 — 4,40)
Матч "Маккабі" ТА — "Зоря" відбудеться у місті Бачка-Топола (Сербія) на ТСЦ Арені. Зазначимо, команди пропустили третій тур та грають на нейтральному полі через ситуацію в Ізраїлі. Український клуб не хотів переносити гостьову зустріч проти ізраїльтян, зіславшись на завантажений календар у листопаді, проте УЄФА вирішив по-своєму.
Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги конференцій "Зоря" сенсаційно відібрала очки у "Гента" (1:1), після чого обіграла на виїзді ісландський "Брейдаблік" (1:0), а у 4-му турі луганці програли "Маккабі". (1:3).