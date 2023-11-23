"Маккаби" ТА — "Заря": букмекеры дали прогноз на перенесенный матч Лиги конференций

Луганский клуб вновь считается аутсайдером в противостоянии с израильтянами

В субботу, 25 ноября, "Заря" сыграет перенесенный поединок 3-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА против "Маккаби" Тель-Авив. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Маккаби" Тель-Авив — "Заря".

По мнению букмекеров, луганчане являются аутсайдерами поединка. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Зари" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,40-5,30. В то же время успех "хозяев" намного вероятнее — коэффициент 1,65-1,68. Аналитики Favbet оценили вероятность победы луганчан в 18%, а тель-авивцев — в 58%.

Прогноз букмекеров на матч "Маккаби" Тель-Авив — "Заря"

Favbet: (победа "Маккаби" ТА 1,68 — ничья 4,15 — победа "Зари" 5,30)

Bwin: (1,65 — 3,80 — 4,40)

Матч "Маккаби" ТА — "Заря" состоится в городе Бачка-Топола (Сербия) на ТСЦ Арене. Отметим, команды пропустили третий тур и играют на нейтральном поле из-за ситуации в Израиле. Украинский клуб не хотел переносить гостевую встречу против израильтян, сославшись на загруженный календарь в ноябре, однако УЕФА решил по-своему.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги конференций "Заря" сенсационно отобрала очки у "Гента" (1:1), после чего обыграла на выезде исландский "Брейдаблик" (1:0), а в 4-м туре луганчане проиграли "Маккаби" ТА (1:3).