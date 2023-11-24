"Маккаби" Тель-Авив — "Заря": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Украинский клуб попытается взять реванш за обидное поражение в Польше

В субботу, 25 ноября, "Заря" сыграет ключевой матч группового этапа Лиги конференций УЕФА против "Маккаби" Тель-Авив. Данная встреча должна была состояться еще в октябре, однако УЕФА перенес игру на ноябрь из-за ситуации в Израиле.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка "Маккаби" Тель-Авив — "Заря". Игра начнется в 17:30 по киевскому времени.

Игра "Маккаби" ТА — "Заря" состоится в городе Бачка-Топола (Сербия) на ТСЦ Арене и несет принципиальное значение. В случае поражения луганский клуб значительно усугубит свое положение в группе, для выхода из которой необходимо попасть в топ-2. Отметим, УЕФА перенес игру на нейтральный стадион с октября на ноябрь, несмотря на то, что луганский клуб был категорически против этого.

К слову, букмекеры не верят в украинский клуб в этом противостоянии.

Турнирное положение команд в группе B Лиги конференций

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги конференций "Заря" и "Маккаби" успели провести по три матча. Луганчане стартовали в ЛК ничьей с "Гентом" (1:1), во втором туре украинский клуб с трудом одолел исландский "Брейдаблик" (1:0), после чего проиграл "Маккаби" ТА (1:3) в "домашнем" поединке в Польше.