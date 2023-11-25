"Заря" бесславно проиграла "Маккаби" ТА в Лиге конференций (видео)

Луганский клуб провел невзрачную игру

В субботу, 25 ноября, "Заря" провела гостевой поединок против "Маккаби" Тель-Авив в рамках перенесенного матча 3-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Бачка-Тополе (Сербия) на ТСЦ Арене, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Маккаби" ТА. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме "хозяева" выглядели предпочтительнее, следствием чего стал гол. На последних секундах первой половины Эран Захави перебросил вратаря "Зари" невероятным ударом из-за пределов штрафной площади. В начале второго тайма Дор Перец забил абсурдный гол после отскока от защитника "Зари". Еще через 14 минут израильский хавбек оформил дубль. Под занавес поединка луганчане забили гол престижа — Эдуардо Герреро огорчил свой бывший клуб. За 2 минуты до окончания игры Игорь Горбач установил окончательный счет — 3:2.

"Маккаби" Тель-Авив – "Заря" – 3:2

Голы: Захави (45+2), Д.Перец (47, 60) – Герреро (71), Горбач (88)

Предупреждения Ван Оверем (52) – Жордан (50), Мишнев (65), Боль (91)

"Маккаби" Тель-Авив: Москера – Ревиво, Саборит, Лукассен (Биттон, 66), А. Коэн – Каниховски (Тургеман, 66), ван Оверем, Д. Перец – Милсон (Й.Коэн, 77), Захави (Давидзаде, 85), Битон (Голаса, 77).

"Заря": Турбаевский – Снурницын, Жордан (Боль, 66), Батагов – Чурко (Мишнев, 59), Мичин – Антюх, Алефиренко (Горбач, 59), Нагнойный (Бугай, 81), Кирюханцев (Данченко, 81) .

Статистика матча "Маккаби" ТА - "Заря"

Полный видеообзор матча "Маккаби" ТА — "Заря" будет доступна здесь позднее.

Этот результат значительно понизил шансы "Зари" на выход в плей-офф ЛК.

Турнирное положение команд в группе B Лиги конференнций

Напомним, УЕФА перенес данную встречу на нейтральный стадион с октября на ноябрь из-за ситуации в Израиле. К слову, луганский клуб был категорически против этого.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги конференций "Заря" сыграла в ЛК 4 матча. До этого луганский клуб дал бой "Генту" (1:1), во втором туре украинский клуб с трудом сломал сопротивление "Брейдаблика" (1:0), после чего проиграл "Маккаби" ТА (1:3) в номинально домашнем поединке в Люблине (Польша).