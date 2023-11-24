ХАМАС освободил часть заложников: среди них не только израильтяне

Для проведения обмена между Израилем и ХАМАС объявлено перемирие

Террористы ХАМАС передали "Красному Кресту" первую группу заложников. Передача состоялась в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа.

По предварительным данным, речь идет о 13 израильтянах и 12 тайцах, пишет NEWSru.co.il. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил информацию об освобождении 12 граждан Таиланда.

Освобожденных заложников должны привезти на КПП "Рафах" на границе Египта и Сектора Газа. После этого на автомобилях они будут доставлены на израильскую авиабазу "Хацерим" под Беэр-Шевой, где они пройдут предварительный медосмотр, а затем на четырех вертолетах будут отправлены в израильские больницы.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант находятся в оперативном управлении генштаба ЦАХАЛа в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве и наблюдают за проведением операции по доставке в Израиль израильтян, освобожденных из плена ХАМАСа, в Израиль.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, в пятницу, 24 ноября, Израиль должен получить первых 13 заложников, которые были похищены террористами ХАМАС в "черную субботу" 7 октября. Израильские службы безопасности тщательно готовятся к максимально бережному и эффективному приему похищенных. На первом этапе должны быть освобождены дети и их матери.

Запланировано, что за четыре дня прекращения огня будут освобождены 50 заложников. Речь идет о 30 детях и подростках, 8 матерях и 12 пожилых женщинах. Первый этап освобождения – 13 человек, все они жители одного кибуца. Список заложников не будет публиковаться до тех пор, пока похищенные не окажутся в Израиле.

Напомним, в пятницу, 24 ноября, с 7:00 по местному времени между Израилем и ХАМАС начало действовать перемирие. Однако через 15 минут после его начала ХАМАС нарушил режим прекращения огня.