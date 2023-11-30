"Гент" — "Зоря": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Луганський клуб намагатиметься зберегти шанси на плей-оф

У четвер, 30 листопада, "Зоря" зіграє матч 5-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти бельгійського "Гента". У першому турі ЛК команди зіграли внічию (1:1).

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Гент" — "Зоря". Початок гри – о 19:45 за київським часом.

Зустріч "Гент" — "Зоря" відбудеться у Генті (Бельгія) на однойменній арені. Турнірна ситуація зобов’язує луганчан лише перемагати, будь-який інший результат означає для української команди виліт. "Гент", у свою чергу, гратиме на перемогу, адже бельгійці борються за перше місце у квартеті B.

Гру "Гент" — "Зоря" можна переглянути у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери не вірять у нашу команду.

Турнірне становище команд у групі B

Нагадаємо, у Лізі конференцій "Зоря" зіграла 4 матчі. У першому турі луганський клуб дав бій "Генту" (1:1), у другому — мінімально переміг "Брейдаблік" (1:0), після чого програв "Маккабі" ТА (1:3) у номінально домашньому поєдинку в Любліні (Польща). ). Реванш на нейтральному полі в Сербії не вдався (2:3).