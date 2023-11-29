"Гент" — "Зоря": букмекери пророкують "мужикам" виліт із Ліги конференцій

Луганчани практично не мають шансів на перемогу, а будь-який інший результат для них означає виліт

У четвер, 30 листопада, "Зоря" проведе важливий поєдинок групового етапу Ліги конференцій проти "Гента". Напередодні луганчани двічі програли "Маккабі" ТА в єврокубку, практично втративши шанси на вихід у плей-оф. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Гент" — "Зоря".

На думку букмекерів, луганчани практично не мають шансів на успіх у протистоянні з бельгійською командою. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу "Зорі" із космічним коефіцієнтом 12,50-15,00. Успіх "Гента" значно ймовірніший — коефіцієнт 1,15-1,24. Додамо, що аналітики Favbet оцінили шанси "мужиків" (прізвисько "Зорі") на три очки — всього в 7%. Тріумф бельгійців набагато ймовірніший (79%).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Гент" — "Зоря"

Favbet: (перемога "Гента" 1,24 — нічия 6,80 — перемога "Зорі" 13,50)

William Hill: (1,15 — 7,00 — 15,00)

Bwin: (1,17 — 6,75 — 12,50)

Матча 5-го туру групового раунду ЛК "Гент" — "Зоря" відбудеться в Генті (Бельгія) на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути гру в прямому ефірі в Україні.

Огляд матчу "Зоря" — "Гент"

Нагадаємо, "Зоря" у першому турі сенсаційно відібрала очки у "Гента" (1:1).