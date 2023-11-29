"Гент" — "Заря": букмекеры пророчат "мужикам" вылет из Лиги конференций

У луганчан практически нет шансов на победу, а любой другой результат для них означает вылет

В четверг, 30 ноября, "Заря" проведет важный поединок группового этапа Лиги конференций против "Гента". Накануне луганчане дважды проиграли "Маккаби" ТА в еврокубке, практически лишившись шансов на выход в плей-офф. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Гент" — "Заря".

По мнению букмекеров, у луганчан практически нет шансов на успех в противостоянии с бельгийской командой. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу "Зари" с космическим коэффициентом 12,50-15,00. Успех "Гента" значительно вероятнее — коэффициент 1,15-1,24. Добавим, что аналитики Favbet оценили шансы "мужиков" (прозвище "Зари") на три очка — всего в 7%. Триумф бельгийцев намного вероятнее (79%).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Гент" — "Заря"

Favbet: (победа "Гента" 1,24 — ничья 6,80 — победа "Зари" 13,50)

William Hill: (1,15 — 7,00 — 15,00)

Bwin: (1,17 — 6,75 — 12,50)

Матча 5-го т ура группового раунда ЛК "Гент" — "Заря" состоится в Генте (Бельгия) на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Обзор матча "Заря" - "Гент"

Напомним, "Заря" в первом туре сенсационно отобрала очки у "Гента" (1:1).