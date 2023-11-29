"Гент" - "Заря": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Украинский клуб находится на грани вылета из еврокубков

В четверг, 30 ноября, "Заря" сыграет поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Гента". Накануне луганчане встретились с "Маккаби" ТА (2:3) в перенесенном поединке 3-го тура ЛК. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Гент" — "Заря".

В прямом эфире в Украине еврокубковый поединок "Зари" против бельгийского клуба покажет медиа-платформа Megogo, а также Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Гент" — "Заря" состоится в Генте (Бельгия) на одноименном стадионе, начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Украинский клуб для продолжения борьбы в турнире обязан побеждать, любой другой результат означает для луганчан досрочный вылет из еврокубков. Бельгийский коллектив ведет борьбу за первое место в квартете B, поэтому "Гент" будет играть только на победу.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги конференций "Заря" сыграла 4 матча. В первом туре луганский клуб дал бой "Генту" (1:1), во втором — с трудом победил "Брейдаблик" (1:0), после чего проиграл "Маккаби" ТА (1:3) в номинально домашнем поединке в Люблине (Польша). Реванш на нейтральном поле в Сербии не удался (2:3).