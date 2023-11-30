"Гент" - "Заря": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Луганский клуб попытается сохранить шансы на плей-офф

В четверг, 30 ноября, "Заря" сыграет матч 5-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против бельгийского "Гента". В первом туре ЛК команды сыграли вничью (1:1).

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Гент" — "Заря". Начало игры — в 19:45 по киевскому времени.

Встреча "Гент" — "Заря" состоится в Генте (Бельгия) на одноименной арене. Турнирная ситуация обязывает луганчан только побеждать, любой другой результат означает для украинской команды вылет. "Гент", в свою очередь, будет играть на победу, ведь бельгийцы ведут борьбу за первое место в квартете B.

Игру "Гент" — "Заря" можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Добавим, что букмекеры не верят в нашу команду.

Турнирное положение команд в группе B

Напомним, в Лиге конференций "Заря" сыграла 4 матча. В первом туре луганский клуб дал бой "Генту" (1:1), во втором — минимально победил "Брейдаблик" (1:0), после чего проиграл "Маккаби" ТА (1:3) в номинально домашнем поединке в Люблине (Польша). Реванш на нейтральном поле в Сербии не удался (2:3).