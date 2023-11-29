"Гент" — "Зоря": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Український клуб знаходиться на межі вильоту з єврокубків

У четвер, 30 листопада, "Зоря" зіграє поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Гента". Напередодні луганці зустрілися з "Маккабі" ТА (2:3) у перенесеному поєдинку 3-го туру ЛК. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Гент" — "Зоря".

У прямому ефірі в Україні єврокубковий поєдинок "Зорі" проти бельгійського клубу покаже медіаплатформа Megogo та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Гент" — "Зоря" відбудеться у Генті (Бельгія) на однойменному стадіоні, початок зустрічі — о 19:45 за київським часом. Український клуб для продовження боротьби у турнірі має перемагати, будь-який інший результат означає для луганчан достроковий виліт із єврокубків. Бельгійський колектив веде боротьбу за перше місце у квартеті B, тому "Гент" гратиме лише на перемогу.

Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги конференцій "Зоря" зіграла 4 матчі. У першому турі луганський клуб дав бій "Генту" (1:1), у другому — насилу переміг "Брейдаблік" (1:0), після чого програв "Маккабі" ТА (1:3) у номінально домашньому поєдинку в Любліні. Польща). Реванш на нейтральному полі в Сербії не вдався (2:3).