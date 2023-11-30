"Заря" с позором вылетела из Лиги конференций (видео)

Луганский клуб без шансов уступил бельгийскому коллективу

В четверг, 30 ноября, луганская "Заря" сыграла против "Гента" в 5-м туре группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Генте (Бельгия) на одноименной арене, завершилась со счетом 4:1 в пользу "Гента". Об этом сообщает "Телеграф".

Гости выдержали стартовое давление "Гента", однако в середине первого тайма пропустили обидный гол. На 20-й минуте встречи Малик Фофана в сольном проходе вышел на ударную позицию и пробил точно в нижний угол ворот "Зари".

Во втором тайме хозяева забили 2 быстрых гола. Сначала Ноа Фатига оформил взятие ворот рикошетом от Арсения Батагова, а еще через несколько минут шикарный удар удался Гифту Орбану. Бельгийцы продолжали давление, что увенчалось в забитый гол в исполнении Омри Гандельмана. Под занавес встречи Денис Нагнойный ударом с дальней дистанции оформил гол престижа.

"Гент" – "Заря" – 4:1

Голы: Фофана (20), Батагов (49, автогол), Орбан (55), Гандельман (75) – Нагнойный (82)

Предупреждения: Фадига (28), Юльсагер (92) – Антюх (39), Азиангбэ (42)

"Гент": Нарди (Руф, 70), Фортуна (Тиссудали, 70), Ватанабэ, Кандусс (Турунарига, 46), Фадига, Гандельман, Кумс (Юльсагер, 59), Фофана (Лага, 71), Геркенс, Орбан, Кейперс

"Заря": Турбаевский, Снурницын, Боль, Жордан, Данченко (Горбач, 32), Батагов, Азиангбэ (Нагнойный, 63), Чурко (Мишнев, 83), Антюх (Бугай, 62), Кирюханцев (Алефиренко, 83), Герреро

Статистика матча "Гент" - "Заря"

Этот результат вывел "Гент" на первое место в группе B, а вот "Заря" и "Брейдаблик" досрочно прекратили борьбу за выход в плей-офф. Украинцы и исландцы покидают еврокубки.

Турнирное положение команд в группе B

Полный видеообзор матча "Гент" — "Заря" будет доступен здесь в ближайшее время.

Напомним, "Заря" до этого провела четыре матча в Лиге конференций. В первом туре луганчане дали бой "Генту" (1:1), а во втором — обыграли в Исландии "Брейдаблик" (1:0). В 3-м и 4-м турах луганчане были просто уничтожены "Маккаби" ТА. В Польше украинский клуб проиграл со счетом 1:3, а в Сербии — со счетом 2:3.

Добавим, что в чемпионате Украины у луганчан также большие проблемы. После 15 туров "Заря" идет в зоне вылета, имея три игры в запасе.