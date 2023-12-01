"Я никогда не видел такого": в матче еврокубка против Зари вратарь получил жуткую травму (видео)

Травму вратарь получил на ровном месте

В матче Лиги конференций между бельгийским "Гентом" и луганской "Зарей" (4:1) вратарь хозяев поля получил жуткую травму. Поль Нарди в безобидной ситуации сломал ногу.

Как заявил после игры наставник "Гента" Хейн Ванхазебрук, для него эпизод стал шокирующим. Слова тренера приводит HNL.

"Нет ни эйфории, ни радости от результата. Это действительно беспрецедентно. Нога, которая просто ломается без контакта, я никогда не видел такого за 50 лет, что я в футболе.

Это не имеет ничего общего с его связями или лодыжкой. У него сломана нога. Врачи университетской больницы Гента действительно герои, будем надеяться, что все снова будет хорошо", – сказал наставник.

Отметим, что жуткую травму вратарь получил в момент, когда просто выбивал мяч. При этом контакта с другими игроками не было.

После игры бельгийский комментатор Кеннет де Флигер показал видео с поля. Он также подтвердил, что у футболиста диагностировали открытый перелом.

Отметим, что после поражения луганская "Заря" попрощалась с еврокубками в этом сезоне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в чемпионате Украины после 15 туров "Заря" идет в зоне вылета.