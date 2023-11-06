Пьяный российский чемпион устроил стрельбу в центре Москвы из-за сигареты

Боксер травмировал сразу четверых мужчин

Чемпион Европы по боксу и бывший член сборной рф Никита Иванов стал зачинщиком драки в одном из московских ресторанов.

Об этом сообщает telegram-канал Mash. Избив студента, спортсмен достал пистолет и сделал пару выстрелов в сотрудников заведения, которые пытались разнять драку. Четверо пострадавших сейчас в больнице — с огнестрельными ранениями, сотрясениями мозга, переломами и ушибами. Боксер-стрелок не пострадал.

21-летний студент Олег Гусаревич, который пострадал в драке, рассказал, что пьяный боксер подошел к его компании и обнял его, попросив сигарету. Спортсмена попросили убрать руки, однако он в какой-то момент напал на Олега, сломал тому нос в трех местах, отбил почку и травмировал лицевую кость. Сотрудники ресторана пытались остановить драку, однако боксер достал пистолет и начал стрельбу. Одна из пуль отрикошетила в охранника случайно.

"Мы вышли с друзьями покурить на улицу, он вышел за нами через пару минут. Он обнял меня и товарища, который рядом стоял. Мягко говоря, неприятно ощущать объятия от какого-то непонятного незнакомца, очень пьяного человека.

Он попросил сигарету, я в ответ попросил, чтобы он убрал руку. Он меня так по плечу хлопает. То есть он стоял так где-то секунд 15-20, наверное, хлопал. Я ему продолжал говорить, чтобы он не трогал меня. После чего он налетел и побил меня", — цитирует Гусаревича Mash.

37-летний Иванов является мастером спорта международного класса по боксу, на его счету "золото" и "серебро" ЧЕ.

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