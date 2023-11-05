Бой Усик - Фьюри вновь сорвался: промоутеры объявят новую дату

Самый большой бой в хевивейте пройдет в 2024 году

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не будет драться против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) 23 декабря 2023 года.

Об этом заявил промоутер Усика Александр Красюк в комментарии для Youtube-канала iFL TV. Ожидается, что дата боя Усик — Фьюри будет объявлена в ноябре.

"Усик не будет драться 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024 года. Сейчас Александр занимается съемкой материалов для предстоящего поединка и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании. Я думаю, что в ближайшее время будут объявлены дополнительные детали. Поэтому пока что не стоит ожидать конкретных дат до следующей недели", – сказал Красюк.

Бой Усик — Фьюри должен был пройти еще в апреле 2023 года, однако боксеры не сумели договориться об опции реванша. Затем бойцы неожиданно подписали контракт на поединок, который должен был пройти в декабре 2023 года, однако Тайсон получил повреждения в "дуэли" против Франсиса Нганну, из-за чего организаторы вновь перенесли объединительный бой на 2024 год.