Бій Усик — Ф’юрі знову зірвався: промоутери оголосять нову дату

Найбільший бій у гевівейті пройде 2024 року

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не битиметься проти чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) 23 грудня 2023 року.

Про це заявив промоутер Усика Олександр Красюк у коментарі для Youtube-каналу iFL TV. Очікується, що дату бою Усик-Ф’юрі буде оголошено в листопаді.

"Усик не буде битися 23 грудня. Бій перенесений на початок 2024 року. Зараз Олександр займається зйомкою матеріалів для майбутнього поєдинку і повертається до свого тренувального табору в Іспанії. Я думаю, що найближчим часом буде оголошено додаткові деталі. Тому поки що не варто очікувати конкретних дат до наступного тижня ”, – сказав Красюк.

Бій Усик — Ф’юрі мав пройти ще у квітні 2023 року, проте боксери не змогли домовитися про опцію реваншу. Потім бійці несподівано підписали контракт на поєдинок, який мав відбутися у грудні 2023 року, проте Тайсон отримав пошкодження у "дуелі" проти Франсіса Нганну, через що організатори знову перенесли об’єднавчий бій на наступний рік.