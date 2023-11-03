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"Іноді він приходить до мене": Усик не стримав сліз під час інтерв’ю (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Усик під час інтерв’ю показав фото батька
Усик під час інтерв’ю показав фото батька. Фото Колаж "Телеграфу"

Батька боксера не стало 11 років тому

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик пустив сльозу, коли розповідав про свого батька. Відомий боксер згадав, що у 2012 році після перемоги на Олімпіаді він так і не встиг показати йому медаль.

Зворушливу історію спортсмен розповів в інтерв’ю британському телеканалу TNT Sports. Також боксер під час бесіди з журналістом згадав про свій нещодавній візит до Саудівської Аравії, де пройшов бій Тайсона Ф’юрі та Френсіса Нганну.

"Коли я стояв у компанії всіх цих зірок... Зі мною спілкуються Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, всі ці зірки. Я думав про свого батька і говорив: "Я вдячний тобі". Я знав, що він бачив, де я стою... Він був їхнім фанатом, а потім став моїм.

Мій батько бачив, що я став олімпійським чемпіоном, але я не встиг приїхати із золотою медаллю, щоб йому показати. Коли я приїхав, він уже лежав у дерев’яній коробці. Я дістав медаль із сумки і приклав до його мертвої руки і вийшов із кімнати", — сказав українець.

Також Усик розповів, що коли повертався із золотою медаллю Олімпіади, то хотів приїхати до батька на гарному автомобілі.

"Я хотів, щоб він побачив, яка у мене машина... Але мені мама зателефонувала о третій годині ночі і сказала ці новини", - додав він.

За словами боксера, він досі відчуває батька.

"Іноді він приходить до мене за день до поєдинку", — сказав Усик. Після цих слів на його очах з’явилися сльози і він промовив фразу англійською мовою: "Не плач, ти ж чоловік".

Повне відео інтерв’ю

Раніше "Телеграф" писав про те, що команда Усика незадоволена планами Ф’юрі перенести бій із ним.

Теги:
#Спорт #Бокс #Олександр Усик