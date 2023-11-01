Вони просто бояться Усика? Команда українця "наїхала" на Ф’юрі через зрив бою

Спочатку йшлося про бій наприкінці 2023 року

Команда українського чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика не хоче просто так погоджуватися на перенесення бою з британцем Тайсоном Ф’юрі. Представники нашого боксера зажадали від "Циганського короля" підтвердження того, що той нібито не може провести бій 23 грудня.

Як заявив промоутер українця Олександр Красюк, він із розумінням поставиться до перенесення бою, якщо у Ф’юрі справді травма. При цьому він попросив це документально довести, пише Boxing Scene.

"Ми розумні люди і все розуміємо – травми трапляються. Проте все має бути зроблено правильно. Якщо він справді травмований, то потрібні документи, які це підтвердять. Є процедура.

Але, можливо, вони просто бояться Олександра Усика", – сказав промоутер.

Водночас, відомий журналіст Майкл Бенсон повідомив, що бій, найімовірніше, пройде не в грудні 2023 року, а в лютому 2024 року.

"Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик поб'ються за титул чемпіона світу в суперважкій вазі в лютому в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, повідомили джерела ESPN. Це ще один рік, коли Усик не битиметься більше, ніж один раз", — написав Бенсон.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму останньому поєдинку Ф’юрі насилу переміг колишнього бійця UFC Френсіса Нганну.