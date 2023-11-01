Они просто боятся Усика? Команда украинца "наехала" на Фьюри из-за срыва боя

Изначально речь шла про бой в конце 2023 года

Команда украинского чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика не хочет просто так соглашаться на перенос боя с британцем Тайсоном Фьюри. Представители украинца потребовали от "Цыганского короля" подтверждение того что тот якобы не может провести бой в оговоренную ранее дату 23 декабря.

Как заявил промоутер украинца Александр Красюк, он с пониманием отнесется к переносу боя, если у Фьюри действительно травма. При этом он попросил это документально доказать, пишет Boxing Scene.

"Мы разумные люди и все понимаем – травмы случаются. Однако все должно быть сделано правильно. Если он действительно травмирован, то нужны документы, которые это подтвердят. Есть процедура.

Но, возможно, они просто боятся Александра Усика", – сказал промоутер.

В то же время известный журналист Майкл Бенсон сообщил, что бой, вероятнее всего, пройдет не в декабре 2023 года, а в феврале 2024 года.

"Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщили источники ESPN. Это еще один год, когда Усик не будет биться больше, чем один раз", — написал Бенсон.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в своем последнем поединке Фьюри с трудом победил бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну.