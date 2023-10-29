"Оставь пояс и иди отдыхать": Усик выдвинул Фьюри ультиматум (видео)

Британец рискует потерять чемпионский пояс

После скандального боя Фьюри — Нганну в Саудовской Аравии ситуация в хевивейте изменилась.

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к британскому чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO), чтобы прояснить ситуацию с объединительным поединком. Об этом сообщает Boxing King Media.

Александр отметил, что больше ждать Фьюри не намерен и хочет провести бой за титул абсолютного чемпиона мира 23 декабря 2023 года. "Цыганский король", получивший серьезный ущерб в поединке со звездой ММА, не сможет восстановиться и подготовиться к этой дате, из-за чего бой Усик — Фьюри может сорваться во второй раз за текущий год. Александр предлагает Тайсону отказаться от пояса, либо драться 23 декабря.

– Каков план Б, если Тайсон Фьюри не будет готов к бою 23 декабря?

– Пусть оставит пояс и отдыхает.

– Есть ли какие-либо ограничения по времени, когда он вам должен сообщить о решении? Это несколько дней или недель?

– Это к промоутеру, к менеджеру вопрос. Не ко мне.

– Если у вас есть месседж Тайсону, и если вы можете сказать по-английски, то я хотел бы, чтобы вы отправили месседж Тайсону, учитывая вчерашнее сражение и то, что будет в будущем.

– Эй, Тайсон, мы должны это сделать. Мы должны это сделать 23 декабря. Увидимся в ринге 23 декабря, – сказал Усик.

Напомним, после боя Фьюри — Нганну в Британии заявили, что поединок Тайсона с Усиком уже не интересен. Тем не менее промоутер "Цыганского короля" хочет провести данный бой, однако не 23 декабря, что ставит проведение шоу под угрозу.