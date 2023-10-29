"Залиш пояс та йди відпочивати": Усик висунув Ф’юрі ультиматум (відео)

Британець ризикує втратити чемпіонський пояс

Після скандального бою Ф’юрі-Нганну в Саудівській Аравії ситуація в гевівейті змінилася.

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у гевівейті Олександр Усик (21-0, 14 КО) звернувся до британського чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 KO), щоб прояснити ситуацію з об’єднавчим поєдинком. Про це повідомляє Boxing King Media.

Олександр зазначив, що більше чекати на Ф’юрі не має наміру і хоче провести бій за титул абсолютного чемпіона світу 23 грудня 2023 року. "Циганський король", який зазнав серйозних пошкоджень у поєдинку із зіркою ММА, не зможе відновитися і підготуватися до цієї дати, через що бій Усик — Ф’юрі може зірватися вдруге за поточний рік. Олександр пропонує Тайсону відмовитися від пояса, або битися 23 грудня.

– Яким є план Б, якщо Тайсон Ф’юрі не буде готовий до бою 23 грудня?

– Нехай залишить пояс та відпочиває.

– Чи є якісь обмеження щодо часу, коли він вам повинен повідомити про рішення? Це кілька днів чи тижнів?

– Це до промоутера, менеджера питання. Не до мене.

– Якщо у вас є меседж Тайсону, і якщо ви можете сказати англійською, то я хотів би, щоб ви відправили меседж Тайсону з огляду на вчорашню битву і те, що буде в майбутньому.

– Гей, Тайсоне, ми повинні це зробити. Ми маємо це зробити 23 грудня. Побачимося у рингу 23 грудня, – сказав Усик.

Нагадаємо, після бою Ф’юрі-Нганну в Британії заявили, що поєдинок Тайсона з Усиком вже не цікавий. З усім тим промоутер "Циганського короля" хоче провести цей бій, проте не 23 грудня, що ставить проведення шоу під загрозу.