"Иногда он приходит ко мне": Усик не сдержал слез во время интервью (видео)

Отца боксера не стало 11 лет назад

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик пустил слезу, когда рассказывал о своем отце. Известный боксер вспомнил, что в 2012 году после победы на Олимпиаде он так и не успел показать ему медаль.

Трогательную историю спортсмен рассказал в интервью британскому телеканалу TNT Sports. Также боксер в ходе беседы с журналистом вспомнил о своем недавнем визите в Саудовскую Аравию, где прошел бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

"Когда я стоял в компании всех этих звезд… Со мной общаются Леннокс Льюис, Майк Тайсон, все эти звезды. Я думал про своего отца и говорил: "Я благодарен тебе". Я знал, что он видел, где я стою… Сначала отец был их фанатом, а потом стал моим.

Мой отец видел, что я стал олимпийским чемпионом, но я не успел приехать с золотой медалью, чтобы ему показать. Когда я приехал, он уже лежал в деревянной коробке. Я достал медаль из сумки и приложил к его мертвой руке и вышел из комнаты", — сказал украинец.

Также Усик рассказал, что когда возвращался с золотой медалью Олимпиады, то хотел приехать к отцу на красивом автомобиле.

"Я хотел, чтобы он увидел, какая у меня машина… Но мне мама позвонила в три часа ночи и сказала эти новости", — добавил он.

По словам боксера, он до сих пор ощущает поддержку отца.

"Иногда он приходит ко мне за день до поединка", — сказал Усик. После этих слов на его глазах появились слезы и он произнес фразу на английском языке: "Не плачь, ты же мужчина".

Полное видео интервью

Ранее "Телеграф" писал о том, что команда Усика недовольна планами Фьюри перенести бой с ним.