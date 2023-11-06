П’яний російський чемпіон влаштував стрілянину в центрі Москви через цигарку

Боксер травмував одразу чотирьох чоловіків

Чемпіон Європи з боксу і колишній член збірної росії Микита Іванов став ініціатором бійки в одному з московських ресторанів.

Про це повідомляє telegram-канал Mash. Побивши студента, спортсмен дістав пістолет і зробив пару пострілів у співробітників закладу, які намагалися розняти бійку. Четверо постраждалих зараз у лікарні — з вогнепальними пораненнями, струсами мозку, переломами та забоями. Боксер-стрілець не постраждав.

21-річний студент Олег Гусаревич, який постраждав у бійці, розповів, що п’яний боксер підійшов до його компанії та обійняв його, попросивши цигарку. Спортсмена попросили прибрати руки, проте він у якийсь момент напав на Олега, зламав тому ніс у трьох місцях, відбив нирку та травмував лицьову кістку. Співробітники ресторану намагалися зупинити бійку, проте боксер дістав пістолет і розпочав стрілянину. Одна з куль зрикошетила в охоронця випадково.

"Ми вийшли з друзями покурити на вулицю, він вийшов за нами через пару хвилин. Він обійняв мене і товариша, який поруч стояв. М’яко кажучи, неприємно відчувати обійми від якогось незрозумілого незнайомця, дуже п’яної людини.

Він попросив сигарету, я у відповідь попросив, щоб він прибрав руку. Він мене так по плечу плескає. Тобто він стояв так десь секунд 15-20, мабуть, плескав. Я йому говорив далі, щоб він не чіпав мене. Після чого він налетів і побив мене", — цитує Гусаревича Mash.

37-річний Іванов є майстром спорту міжнародного класу з боксу, на його рахунку "золото" та "срібло" ЧЄ.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф’юрі не хоче проводити бій з Олександром Усиком у 2023 році. Пізніше це підтвердили й у команді українця.