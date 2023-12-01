УЕФА снова "подыграл" россии? После матча еврокубка с участием "Зари" произошел конфуз (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ошибку попытались оперативно устранить
Европейский футбольный союз (УЕФА) оказался в новом скандале, связанным с Украиной. После нелепого высказывания президента организации Александера Чеферина о нашей сборной, "отметилась" и официальная страница УЕФА в соцсети X (бывший Twitter).
В аккаунте по непонятным причинам решили присвоить луганской "Заре" эмблему российского ЦСКА, пишет "Обозреватель". Случилось это по ходу матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций между украинской командой и бельгийским "Гентом".
После окончания встречи, которая завершилась победой бельгийцев со сетом 4:1, на странице УЕФА были опубликованы результаты всех матчей. Напротив "Зари" почему-то была не ее эмблема, а эмблема клуба из страны-оккупанта, который не принимает участие в еврокубках из-за изоляции российского футбола.
К слову, на эту ошибку быстро отреагировали в комментариях, после чего пост был удален. Интересно, что в перерыве матча эмблему нашего клуба указывали верно, что произошло потом — неизвестно.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в матче "Зари" и "Гента" вратарь получил жуткую травму.