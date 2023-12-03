Європейські країни не хочуть грати з агресором

УЄФА не включив збірну росії з футболу до складу учасників жеребкування Ліги націй-2024/25, що викликало невдоволення в росії.

Депутат Держдуми рф Віталій Мілонов у коментарі "РБ Спорт" назвав представників УЄФА "людожерами", які відсторонили росію нібито через боягузтво.

"Зрозуміло, для чого це робиться. Але вони думають, що ми здамося і піднімемо лапи догори?

Таких новин варто було чекати. Людожери є людожери. Дивуватися нема чому. Але це знак слабкості. Могли б ритуально перемогти нас і потім говорити, що розкатали росіян у футболі, показати свою міць. А вони хочуть перемагати неспортивним чином. Це не перемога, це боягузтво", – сказав Мілонов.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков не розуміє, чому УЄФА покарав росію (агресора), а не жертв агресії (Україну та Ізраїль).

"Офіційні не зіграємо, а товариські будуть.

Очевидно, що подвійні стандарти є – не тільки у нас йдуть військові дії, а й інші допущені збірні, гинуть люди, підхід має бути однаковим. У цій ситуації карають нас, але не карають Ізраїль та Україну.

Перехід до Азії? Навіщо нам опускатися у болото? Подивіться, що там відбувається”, – цитує Колоскова “Матч ТВ”.

Нагадаємо, у лютому 2022 року УЄФА та Міжнародна федерація футболу (ФІФА) усунули всі російські клуби та збірні від участі у міжнародних турнірах. У 2023 році УЄФА спробував повернути рф в міжнародний футбол, допустивши до змагань юнацькі збірні росії U-17. Однак після бойкоту кількох європейських команд Союз скасував своє рішення.