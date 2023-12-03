Европейские страны не хотят играть с агрессором

УЕФА не включил сборную россии по футболу в число участников жеребьевки Лиги наций-2024/25, что вызвало недовольство в рф.

Депутат Госдумы рф Виталий Милонов в комментарии "РБ Спорт" назвал представителей УЕФА "людоедами", которые отстранили россию якобы из-за трусости.

"На небывалые высоты поднимемся вряд ли, но что есть – то есть. Понятно, для чего это делается. Но они думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху?

Таких новостей стоило ожидать. Людоеды есть людоеды. Удивляться нечему. Но это знак слабости. Могли бы ритуально победить нас и потом говорить, что раскатали русских в футболе, показать свою мощь. А они хотят побеждать неспортивным образом. Это не победа, это трусость", – сказал Милонов.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не понимает, почему УЕФА наказал россию (агрессора), а не жертв агрессии (Украину и Израиль).

"Официальные не сыграем, а товарищеские будут.

Очевидно, что двойные стандарты есть – не только у нас идут военные действия, но и у других допущенных сборных, гибнут люди, подход должен быть одинаковым. В данной ситуации наказывают нас, но не наказывают Израиль и Украину.

Переход в Азию? Зачем нам опускаться в болото? Посмотрите, что там происходит", – цитирует Колоскова "Матч ТВ".

Напомним, в феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году УЕФА предпринял попытку вернуть рф в международный футбол, допустив к соревнованиям юношеские сборные рф U-17. Однако после бойкота нескольких европейских команд Союз отменил свое решение.