Президент УЕФА решил пойти по стопам Путина

Глава европейского футбола решил "обнулить" свой срок

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин хочет внести поправки к Уставу организации, чтобы баллотироваться на четвертый срок и продлить свою власть. Накануне УЕФА случайно подыграл России.

О планах по "обнулению" президентского срока Чеферина сообщает Daily Mail. По информации источника, словенский юрист Чеферин хочет пойти на 4-й срок и руководить Союзом до 2031 года. Для этого он проведет голосование на Конгрессе в Париже, где ему необходимо набрать 28 голосов из 55.

Против Чеферина в этом вопросе решительно выступает член исполнительного комитета УЕФА и бывший директор "Манчестер Юнайтед" Дэвид Гилл. Он отметил, что данное нововведение "рискует вернуть УЕФА к плохим старым временам футбольного управления Мишеля Платини". Кроме того, Гилл считает данную поправку недемократичной, а также не соответствующей интересам футбола.

Напомним, Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году, сменив отстраненного из-за коррупции Платини. Словенец руководил европейским футболом в течение 2,5 лет, когда в должности должен был оставаться Платини, а затем был дважды переизбран – в 2019 и 2023 годах. Примечательно, что сам Чеферин установил лимит в 3 четырехлетних срока в руководстве УЕФА.

Желание Чеферина "обнулить" президентский срок напомнило пользователям сети "обнуление Путина" в 2020 году. После предложения депутата от "Единой России" Валентины Терешковой были приняты поправки в конституцию РФ, согласно которым действующий президент России Владимир Путин может оставаться у власти вплоть до 2036 года.

В сети шутят про "обнуление Чеферина"

Ранее сообщалось, что Чеферин угодил в скандал из-за того, что в неформальной обстановке заявил, что хочет видеть Италию на чемпионате Европы-2024. В битве за путевку на Евро-2024 с украинцами итальянцы добыли приемлемый результат (0:0) благодаря ошибке рефери, который в компенсированное время не поставил пенальти за нарушение на Михаиле Мудрике. Примечательно, что позже глава УЕФА заявил, что хочет увидеть на ЧЕ сборную Боснии и Герцеговины, которая досталась украинцам в стыковом раунде.