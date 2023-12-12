Эрдоган в ярости: в Турции избили футбольного арбитра (видео)

В Турции фанаты порой не сдерживают эмоций

После окончания матча "Анкарагюджю" — "Ризеспор" (1:1) президент хозяев Фарук Коджи напал на главного судью поединка. Недавно в Запорожье произошла массовая драка на футбольном поле.

Игра закончилась со счетом 1:1, а обе команды доигрывали встречу не в полных составах из-за удалений. Об этом сообщает "Телеграф".

После того как главный арбитр встречи Халил Умут Мелер дал финальный свисток на поле выбежал президент "Анкарагюджю" вместе с другими фанатами. Фарук нанес кулаком удар по лицу рефери, после чего тот упал. Затем судью добивали ногами.

Все матчи чемпионата Турции приостановлены до дальнейшего уведомления. Дело дошло даже до президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я осуждаю нападение на судью Халила Умута Мелера после матча "Анкарагюджю" – "Ризеспор", сыгранного вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления.

Спорт – это мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не позволим насилия в турецком спорте", – написал президент Турции в Twitter.

На следующий день стало известно, что президент "Анкарагюджю" и еще два человека были задержаны полицией, а Умут Мелер, по информации турецких СМИ, завершил карьеру.

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой потасовке на поле, которую устроили футболисты сборной КНДР.

Напомним, футболисты "Шахтера" и "Днепра-1" устроили драку на футбольном поле.