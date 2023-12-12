Форвард сборной Украины попал на радары трех топ-клубов

Украинец блестяще выступает в чемпионате Испании

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик своей игрой в Ла Лиге привлек внимание сразу нескольких команд из Серии А. Накануне Довбик забил гол в ворота "Барселоны" (4:2).

Об этом сообщает ElGolDigital. По информации источника, наибольший интерес к украинцу приписывают миланском "Интеру".

По информации источника, Нерадзурри уже несколько месяцев следят за нападающим и готовы заплатить за него кругленькую сумму. Кроме того, форвардом "Жироны" интересуются "Рома" и "Ювентус". Отмечается, что Довбик может заменить в Риме Ромелу Лукаку, а в Турине Душана Влаховича, который не устраивает боссов клуба.

Также источник утверждает, что "Жирона" вполне может сохранить Довбика и других звезд команды. Ключом для этого станет удачное выступление во второй половине сезона Ла Лиги 2023/24 и выход команды в Лигу чемпионов.

Отметим, 26-летний украинец в текущей кампании провел 19 матчей за "Жирону", записав в свой актив 9 голов и 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал мадридский суперклуб.

Напомним, недавно Довбик помог "Жироне" обыграть "Осасуну" (4:2).