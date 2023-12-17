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Седан вже ревнує? Зінченко поцілував одноклубника під час матчу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Зінченко із сім’єю Новина оновлена 17 грудня 2023, 19:41
Олександр Зінченко із сім’єю. Фото instagram.com/v.lada_sedan

Український футболіст подякував колезі за гол

У неділю, 17 грудня, лондонський "Арсенал" у рамках матчу 17-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 приймав "Брайтон". Нещодавно гравець Пушкарів та збірної України Олександр Зінченко виконав неймовірний фінт під час гри.

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Емірейтс", завершився перемогою Канонірів із рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Відкрив рахунок у матчі у другому таймі бразилець Габріель Жезус. Зінченко на емоціях поцілував у щічку одноклубника, з яким він відсвяткував взяття воріт. У мережі відразу почали жартувати, що дружина Олександра Влада Седан буде ревнувати. Додамо, що "Арсенал" зусиллями Кая Гаверца подвоїв перевагу у зустрічі та забрав три очки, які необхідні клубу у гонці за чемпіонство.

Відеоогляд матчу "Арсенал" — "Брайтон"

Зазначимо, цей успіх дозволив "Арсеналу" вийти на проміжне перше місце у турнірній таблиці АПЛ. "Брайтон", який очолює колишній тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, йде на 9 місці.

Раніше повідомлялося, що Зінченко хотів стати актором. Нещодавно Олександр опинився в незручному становищі після того, як пригрозив Михайлу Мудрику перед дербі Лондона.

Теги:
#Футбол #ФК Арсенал (Лондон) #АПЛ #Олександр Зінченко #Габріель Жезус