"Мозок не встигає": в Англії підтвердили "діагноз" Мудрика від Леоненка

Футболіст провалив перший сезон на Туманному Альбіоні

Авторитетний англійський журналіст, колишній футболіст "Челсі" та молодіжної збірної Англії Джейсон Канді висловився про гру вінгера "Челсі" Михайла Мудрика в Англії.

Відповідну заяву Канді наводить thechelseachronicle. Джейсон вже бачив швидконогих футболістів, багатьох з яких поєднує одне — вони не встигають за своїми ногами.

"Всі ми знаємо швидких футболістів. Однак іноді гравці настільки швидкі, що їхній мозок не встигає за ногами. Ось це історія про Мудрика.

Його ноги дуже швидкі. Він біжить, а потім потрапляє у ситуацію, коли мозок не встигає обробляти інформацію про те, що робить тіло. Йому потрібно тренувати саме мозкову активність на полі", – зазначив Канді.

Додамо, що такий самий "діагноз" ще у 2022 році поставив Мудрику колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко.

"Я взагалі вважаю, що Мудрика треба продавати — чим швидше, тим краще. У нього залишилася та ж проблема — його мозок не встигає за ногами. Не кожному хлопцеві, що швидко біжить, дано бути технічним і бачити поле", — цитує Леоненка fanday.

У поточному сезоні Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, записавши на свій рахунок 2 голи та 2 асисти.

Нагадаємо, Мудрик у дербі Лондона забив приголомшливий гол у ворота "Арсеналу". Примітно, що захисник Канонірів Олександр Зінченко "погрожував" Михайлу перед матчем.